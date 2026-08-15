Paraloom 今日價格

Paraloom (PARALOOM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.10%。目前 PARALOOM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PARALOOM。

Paraloom 目前市值在 $ 121,892 排名第 #-，流通供應量為 999.96M PARALOOM。過去 24 小時內，PARALOOM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00122591，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PARALOOM 在過去一小時內波動了 +4.97%，過去7 天內波動了 -39.57%。過去一天，總交易量達到 $ 4.88K。

Paraloom（PARALOOM）市場資訊

市值 $ 121.89K$ 121.89K $ 121.89K 成交量（24H） $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K 完全稀釋市值 $ 121.89K$ 121.89K $ 121.89K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,959,539.465159 999,959,539.465159 999,959,539.465159

Paraloom 的目前市值為 $ 121.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.88K。PARALOOM 的流通量為 999.96M，總供應量是 999959539.465159，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 121.89K。