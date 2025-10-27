Paragon Tweaks（PRGN）價格資訊 (USD)

Paragon Tweaks（PRGN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PRGN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PRGN 的歷史最高價為 $ 0.00183169，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PRGN 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.62%，過去 24 小時內變動為 +4.53%，過去 7 天內累計變動為 +7.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Paragon Tweaks（PRGN）市場資訊

Paragon Tweaks 的目前市值為 $ 521.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PRGN 的流通量為 968.21M，總供應量是 968209683.6502876，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 521.17K。