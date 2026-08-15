Paradex 今日價格

Paradex (DIME) 今日實時價格為 $ 0.01054329，過去 24 小時內變化了 2.28%。目前 DIME 兌 USD 的匯率為 $ 0.01054329 每 DIME。

Paradex 目前市值在 $ 7,043,713 排名第 #-，流通供應量為 221.53M DIME。過去 24 小時內，DIME 的交易價格在 $ 0.01050741（低點）和 $ 0.01183427（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.07219，而歷史最低價為 $ 0.00759918。

短期表現方面，DIME 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +0.36%。過去一天，總交易量達到 $ 372.06。

Paradex（DIME）市場資訊

市值 $ 7.04M$ 7.04M $ 7.04M 成交量（24H） $ 372.06$ 372.06 $ 372.06 完全稀釋市值 $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M 流通量 221.53M 221.53M 221.53M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Paradex 的目前市值為 $ 7.04M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 372.06。DIME 的流通量為 221.53M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.54M。