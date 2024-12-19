Paper Plane 圖標

Paper Plane 價格 (PLANE)

USD

Paper Plane (PLANE) 實時價格圖表

$0.00670528
$0.00670528$0.00670528
+18.80%(1D)

今天 Paper Plane (PLANE) 的價格

今天 Paper Plane (PLANE) 的實時價格爲 0.00670528 USD。目前其市值爲 $ 669.94K USD。PLANE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Paper Plane 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.75K USD
- Paper Plane 當天價格變化爲 +18.81%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Paper Plane (PLANE) 價格表現 USD

今天內，Paper Plane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00106166
在過去30天內，Paper Plane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026190173
在過去60天內，Paper Plane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017267215
在過去90天內，Paper Plane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.016623383127893494

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00106166+18.81%
30天$ -0.0026190173-39.05%
60天$ -0.0017267215-25.75%
90天$ -0.016623383127893494-71.25%

Paper Plane (PLANE) 價格分析

Paper Plane 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00525207
$ 0.00525207$ 0.00525207

$ 0.00676354
$ 0.00676354$ 0.00676354

$ 0.11842
$ 0.11842$ 0.11842

+20.50%

+18.81%

-8.52%

Paper Plane (PLANE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 669.94K
$ 669.94K$ 669.94K

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Paper Plane (PLANE)

The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.

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Paper Plane (PLANE) 資源

官網

大家還在問：關於 Paper Plane (PLANE) 的其他問題

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PLANE 兌換爲當地貨幣

1 PLANE 兌換 AUD
A$0.010728448
1 PLANE 兌換 GBP
0.0052971712
1 PLANE 兌換 EUR
0.0064370688
1 PLANE 兌換 USD
$0.00670528
1 PLANE 兌換 MYR
RM0.03017376
1 PLANE 兌換 TRY
0.2351541696
1 PLANE 兌換 JPY
¥1.0517902208
1 PLANE 兌換 RUB
0.6935941632
1 PLANE 兌換 INR
0.5707534336
1 PLANE 兌換 IDR
Rp109.9226053632
1 PLANE 兌換 PHP
0.3960138368
1 PLANE 兌換 EGP
￡E.0.3414999104
1 PLANE 兌換 BRL
R$0.0421091584
1 PLANE 兌換 CAD
C$0.0095885504
1 PLANE 兌換 BDT
0.8013480128
1 PLANE 兌換 NGN
10.4118917312
1 PLANE 兌換 UAH
0.2814876544
1 PLANE 兌換 VES
Bs0.335264
1 PLANE 兌換 PKR
Rs1.8661464768
1 PLANE 兌換 KZT
3.517925152
1 PLANE 兌換 THB
฿0.2318015296
1 PLANE 兌換 TWD
NT$0.218927392
1 PLANE 兌換 CHF
Fr0.0059676992
1 PLANE 兌換 HKD
HK$0.0521000256
1 PLANE 兌換 MAD
.د.م0.0672539584