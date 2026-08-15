Panther AI 今日價格

Panther AI (PAI) 今日實時價格為 $ 0.00466672，過去 24 小時內變化了 3.55%。目前 PAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00466672 每 PAI。

Panther AI 目前市值在 $ 666,569 排名第 #-，流通供應量為 278.87M PAI。過去 24 小時內，PAI 的交易價格在 $ 0.00365598（低點）和 $ 0.00467097（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.174693，而歷史最低價為 $ 0.00364663。

短期表現方面，PAI 在過去一小時內波動了 +3.56%，過去7 天內波動了 +5.92%。過去一天，總交易量達到 $ 295.26。

Panther AI（PAI）市場資訊

市值 $ 666.57K$ 666.57K $ 666.57K 成交量（24H） $ 295.26$ 295.26 $ 295.26 完全稀釋市值 $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M 流通量 278.87M 278.87M 278.87M 總供應量 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

Panther AI 的目前市值為 $ 666.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 295.26。PAI 的流通量為 278.87M，總供應量是 475000004.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.22M。