Pandu Pandas 今日價格

Pandu Pandas (PANDU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.65%。目前 PANDU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PANDU。

Pandu Pandas 目前市值在 $ 82,718 排名第 #-，流通供應量為 670.20M PANDU。過去 24 小時內，PANDU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00264573，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PANDU 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -21.98%。過去一天，總交易量達到 $ 1.48K。

Pandu Pandas（PANDU）市場資訊

市值 $ 82.72K$ 82.72K $ 82.72K 成交量（24H） $ 1.48K$ 1.48K $ 1.48K 完全稀釋市值 $ 82.72K$ 82.72K $ 82.72K 流通量 670.20M 670.20M 670.20M 總供應量 670,197,627.948259 670,197,627.948259 670,197,627.948259

Pandu Pandas 的目前市值為 $ 82.72K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.48K。PANDU 的流通量為 670.20M，總供應量是 670197627.948259，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 82.72K。