Pandora 圖標

Pandora 價格 (PANDORA)

USD

Pandora (PANDORA) 實時價格圖表

$2,194.53
$2,194.53$2,194.53
-4.90%(1D)

今天 Pandora (PANDORA) 的價格

今天 Pandora (PANDORA) 的實時價格爲 2,194.56 USD。目前其市值爲 $ 21.86M USD。PANDORA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pandora 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.79M USD
- Pandora 當天價格變化爲 -4.92%
- 其循環供應量爲 10.00K USD

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Pandora (PANDORA) 價格表現 USD

今天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -113.715064694742
在過去30天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +464.3408056320
在過去60天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +780.8488076160
在過去90天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +752.1303028183677

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -113.715064694742-4.92%
30天$ +464.3408056320+21.16%
60天$ +780.8488076160+35.58%
90天$ +752.1303028183677+52.14%

Pandora (PANDORA) 價格分析

Pandora 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2,125.81
$ 2,125.81$ 2,125.81

$ 2,327.54
$ 2,327.54$ 2,327.54

$ 32,494
$ 32,494$ 32,494

-0.51%

-4.92%

-13.99%

Pandora (PANDORA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 21.86M
$ 21.86M$ 21.86M

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

10.00K
10.00K 10.00K

什麼是Pandora (PANDORA)

Pandora is the first ERC404, an experimental mixed ERC20 / ERC721 implementation with native liquidity and fractionalization for non-fungible tokens. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

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Pandora (PANDORA) 資源

官網

大家還在問：關於 Pandora (PANDORA) 的其他問題

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PANDORA 兌換爲當地貨幣

1 PANDORA 兌換 AUD
A$3,511.296
1 PANDORA 兌換 GBP
1,733.7024
1 PANDORA 兌換 EUR
2,106.7776
1 PANDORA 兌換 USD
$2,194.56
1 PANDORA 兌換 MYR
RM9,875.52
1 PANDORA 兌換 TRY
76,963.2192
1 PANDORA 兌換 JPY
¥344,238.6816
1 PANDORA 兌換 RUB
227,005.2864
1 PANDORA 兌換 INR
186,800.9472
1 PANDORA 兌換 IDR
Rp35,976,387.6864
1 PANDORA 兌換 PHP
129,610.7136
1 PANDORA 兌換 EGP
￡E.111,768.9408
1 PANDORA 兌換 BRL
R$13,781.8368
1 PANDORA 兌換 CAD
C$3,138.2208
1 PANDORA 兌換 BDT
262,271.8656
1 PANDORA 兌換 NGN
3,407,690.8224
1 PANDORA 兌換 UAH
92,127.6288
1 PANDORA 兌換 VES
Bs109,728
1 PANDORA 兌換 PKR
Rs610,767.9936
1 PANDORA 兌換 KZT
1,151,375.904
1 PANDORA 兌換 THB
฿75,865.9392
1 PANDORA 兌換 TWD
NT$71,652.384
1 PANDORA 兌換 CHF
Fr1,953.1584
1 PANDORA 兌換 HKD
HK$17,051.7312
1 PANDORA 兌換 MAD
.د.م22,011.4368