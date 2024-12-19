Pandora 價格 (PANDORA)
今天 Pandora (PANDORA) 的實時價格爲 2,194.56 USD。目前其市值爲 $ 21.86M USD。PANDORA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pandora 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.79M USD
- Pandora 當天價格變化爲 -4.92%
- 其循環供應量爲 10.00K USD
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今天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -113.715064694742。
在過去30天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +464.3408056320。
在過去60天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +780.8488076160。
在過去90天內，Pandora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +752.1303028183677。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -113.715064694742
|-4.92%
|30天
|$ +464.3408056320
|+21.16%
|60天
|$ +780.8488076160
|+35.58%
|90天
|$ +752.1303028183677
|+52.14%
Pandora 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
-4.92%
-13.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Pandora is the first ERC404, an experimental mixed ERC20 / ERC721 implementation with native liquidity and fractionalization for non-fungible tokens. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.
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|1 PANDORA 兌換 AUD
A$3,511.296
|1 PANDORA 兌換 GBP
￡1,733.7024
|1 PANDORA 兌換 EUR
€2,106.7776
|1 PANDORA 兌換 USD
$2,194.56
|1 PANDORA 兌換 MYR
RM9,875.52
|1 PANDORA 兌換 TRY
₺76,963.2192
|1 PANDORA 兌換 JPY
¥344,238.6816
|1 PANDORA 兌換 RUB
₽227,005.2864
|1 PANDORA 兌換 INR
₹186,800.9472
|1 PANDORA 兌換 IDR
Rp35,976,387.6864
|1 PANDORA 兌換 PHP
₱129,610.7136
|1 PANDORA 兌換 EGP
￡E.111,768.9408
|1 PANDORA 兌換 BRL
R$13,781.8368
|1 PANDORA 兌換 CAD
C$3,138.2208
|1 PANDORA 兌換 BDT
৳262,271.8656
|1 PANDORA 兌換 NGN
₦3,407,690.8224
|1 PANDORA 兌換 UAH
₴92,127.6288
|1 PANDORA 兌換 VES
Bs109,728
|1 PANDORA 兌換 PKR
Rs610,767.9936
|1 PANDORA 兌換 KZT
₸1,151,375.904
|1 PANDORA 兌換 THB
฿75,865.9392
|1 PANDORA 兌換 TWD
NT$71,652.384
|1 PANDORA 兌換 CHF
Fr1,953.1584
|1 PANDORA 兌換 HKD
HK$17,051.7312
|1 PANDORA 兌換 MAD
.د.م22,011.4368