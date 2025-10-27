PandaPump（PPUMP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.35% 漲跌幅（1D） -0.57% 漲跌幅（7D） +4.42%

PandaPump（PPUMP）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PPUMP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PPUMP 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PPUMP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.35%，過去 24 小時內變動為 -0.57%，過去 7 天內累計變動為 +4.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PandaPump（PPUMP）市場資訊

市值 $ 511.85K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 511.85K 流通量 4.63B 總供應量 4,631,094,598.850741

PandaPump 的目前市值為 $ 511.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PPUMP 的流通量為 4.63B，總供應量是 4631094598.850741，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 511.85K。