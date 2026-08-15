Panda Coin 今日價格

Panda Coin (PANDA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 PANDA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PANDA。

Panda Coin 目前市值在 $ 24,954 排名第 #-，流通供應量為 9.75B PANDA。過去 24 小時內，PANDA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PANDA 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +0.24%。過去一天，總交易量達到 --。

Panda Coin（PANDA）市場資訊

市值 $ 24.95K$ 24.95K $ 24.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.95K$ 24.95K $ 24.95K 流通量 9.75B 9.75B 9.75B 總供應量 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0

Panda Coin 的目前市值為 $ 24.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PANDA 的流通量為 9.75B，總供應量是 9750000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.95K。