Pancake Bunny（BUNNY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0356173 24H最高價 $ 0.03730937 歷史最高 $ 512.75 最低價 $ 0.03211505 漲跌幅（1H） +0.61% 漲跌幅（1D） +1.93% 漲跌幅（7D） -1.51%

Pancake Bunny（BUNNY）目前實時價格為 $0.03652054。過去 24 小時內，BUNNY 的交易價格在 $ 0.0356173 至 $ 0.03730937 之間波動，市場活躍度顯著。BUNNY 的歷史最高價為 $ 512.75，歷史最低價為 $ 0.03211505。

從短期表現來看，BUNNY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 +1.93%，過去 7 天內累計變動為 -1.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Pancake Bunny（BUNNY）市場資訊

市值 $ 18.64K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 557.99K 流通量 510.23K 總供應量 15,274,247.51454069

Pancake Bunny 的目前市值為 $ 18.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUNNY 的流通量為 510.23K，總供應量是 15274247.51454069，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 557.99K。