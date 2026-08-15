Palm Economy 今日價格

Palm Economy (PALM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.43%。目前 PALM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PALM。

Palm Economy 目前市值在 $ 1,201,589 排名第 #-，流通供應量為 11.57B PALM。過去 24 小時內，PALM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00273997，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PALM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -11.24%。過去一天，總交易量達到 $ 73.11。

Palm Economy（PALM）市場資訊

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 73.11$ 73.11 $ 73.11 完全稀釋市值 $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M 流通量 11.57B 11.57B 11.57B 總供應量 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Palm Economy 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 73.11。PALM 的流通量為 11.57B，總供應量是 50000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.19M。