PaLM AI 圖標

PaLM AI 價格 (PALM)

USD

PaLM AI (PALM) 實時價格圖表

$0.947036
$0.947036$0.947036
-0.80%(1D)

今天 PaLM AI (PALM) 的價格

今天 PaLM AI (PALM) 的實時價格爲 0.947036 USD。目前其市值爲 $ 73.11M USD。PALM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PaLM AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 730.76K USD
- PaLM AI 當天價格變化爲 -0.88%
- 其循環供應量爲 77.20M USD

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PaLM AI (PALM) 價格表現 USD

今天內，PaLM AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0084734727751291
在過去30天內，PaLM AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7991345467
在過去60天內，PaLM AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3805652154
在過去90天內，PaLM AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4228194538409145

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0084734727751291-0.88%
30天$ +0.7991345467+84.38%
60天$ +1.3805652154+145.78%
90天$ +0.4228194538409145+80.66%

PaLM AI (PALM) 價格分析

PaLM AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.871134
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$ 1.043
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$ 1.99
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-0.24%

-0.88%

-24.76%

PaLM AI (PALM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 73.11M
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$ 730.76K
$ 730.76K$ 730.76K

77.20M
77.20M 77.20M

什麼是PaLM AI (PALM)

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PaLM AI (PALM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PaLM AI (PALM) 的其他問題

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PALM 兌換爲當地貨幣

1 PALM 兌換 AUD
A$1.5152576
1 PALM 兌換 GBP
0.74815844
1 PALM 兌換 EUR
0.90915456
1 PALM 兌換 USD
$0.947036
1 PALM 兌換 MYR
RM4.261662
1 PALM 兌換 TRY
33.21255252
1 PALM 兌換 JPY
¥148.55206696
1 PALM 兌換 RUB
97.96140384
1 PALM 兌換 INR
80.61170432
1 PALM 兌換 IDR
Rp15,525.17784384
1 PALM 兌換 PHP
55.93194616
1 PALM 兌換 EGP
￡E.48.23254348
1 PALM 兌換 BRL
R$5.94738608
1 PALM 兌換 CAD
C$1.35426148
1 PALM 兌換 BDT
113.18027236
1 PALM 兌換 NGN
1,470.54803044
1 PALM 兌換 UAH
39.75657128
1 PALM 兌換 VES
Bs47.3518
1 PALM 兌換 PKR
Rs263.56958916
1 PALM 兌換 KZT
496.8624374
1 PALM 兌換 THB
฿32.73903452
1 PALM 兌換 TWD
NT$30.9207254
1 PALM 兌換 CHF
Fr0.84286204
1 PALM 兌換 HKD
HK$7.35846972
1 PALM 兌換 MAD
.د.م9.49877108