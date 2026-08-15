Palantir xStock 今日價格

Palantir xStock (PLTRX) 今日實時價格為 $ 172.07，過去 24 小時內變化了 2.58%。目前 PLTRX 兌 USD 的匯率為 $ 172.07 每 PLTRX。

Palantir xStock 目前市值在 $ 2,137,912 排名第 #-，流通供應量為 12.42K PLTRX。過去 24 小時內，PLTRX 的交易價格在 $ 172.06（低點）和 $ 178.76（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 198.36，而歷史最低價為 $ 106.21。

短期表現方面，PLTRX 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +0.12%。過去一天，總交易量達到 $ 20.60K。

Palantir xStock（PLTRX）市場資訊

市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 成交量（24H） $ 20.60K$ 20.60K $ 20.60K 完全稀釋市值 $ 164.45M$ 164.45M $ 164.45M 流通量 12.42K 12.42K 12.42K 總供應量 955,709.7096400959 955,709.7096400959 955,709.7096400959

Palantir xStock 的目前市值為 $ 2.14M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.60K。PLTRX 的流通量為 12.42K，總供應量是 955709.7096400959，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 164.45M。