Palantir Tokenized Stock Defichain 圖標

Palantir Tokenized Stock Defichain 價格 (DPLTR)

USD

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 實時價格圖表

$2.44
$2.44$2.44
-2.70%(1D)

今天 Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 的價格

今天 Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 的實時價格爲 2.44 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DPLTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Palantir Tokenized Stock Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 25.68 USD
- Palantir Tokenized Stock Defichain 當天價格變化爲 -2.79%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 DPLTR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DPLTR 價格信息的首選平臺。

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 價格表現 USD

今天內，Palantir Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.070074629460209
在過去30天內，Palantir Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5135055640
在過去60天內，Palantir Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002393640
在過去90天內，Palantir Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.1682653913869063

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.070074629460209-2.79%
30天$ -0.5135055640-21.04%
60天$ +0.0002393640+0.01%
90天$ -1.1682653913869063-32.37%

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 價格分析

Palantir Tokenized Stock Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

$ 38.27
$ 38.27$ 38.27

-0.02%

-2.79%

-37.97%

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.68
$ 25.68$ 25.68

0.00
0.00 0.00

什麼是Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 資源

官網

大家還在問：關於 Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DPLTR 兌換爲當地貨幣

1 DPLTR 兌換 AUD
A$3.9528
1 DPLTR 兌換 GBP
1.9764
1 DPLTR 兌換 EUR
2.3668
1 DPLTR 兌換 USD
$2.44
1 DPLTR 兌換 MYR
RM10.9556
1 DPLTR 兌換 TRY
86.4248
1 DPLTR 兌換 JPY
¥384.7148
1 DPLTR 兌換 RUB
247.9772
1 DPLTR 兌換 INR
210.3036
1 DPLTR 兌換 IDR
Rp39,999.9936
1 DPLTR 兌換 PHP
143.96
1 DPLTR 兌換 EGP
￡E.123.2932
1 DPLTR 兌換 BRL
R$14.9328
1 DPLTR 兌換 CAD
C$3.5136
1 DPLTR 兌換 BDT
297.6312
1 DPLTR 兌換 NGN
3,782.9272
1 DPLTR 兌換 UAH
103.1632
1 DPLTR 兌換 VES
Bs129.32
1 DPLTR 兌換 PKR
Rs679.4668
1 DPLTR 兌換 KZT
1,287.588
1 DPLTR 兌換 THB
฿84.6192
1 DPLTR 兌換 TWD
NT$80.7884
1 DPLTR 兌換 CHF
Fr2.2204
1 DPLTR 兌換 HKD
HK$18.9832
1 DPLTR 兌換 MAD
.د.م24.4976