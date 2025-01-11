PaladinAI 價格 (PALAI)

USD

PaladinAI (PALAI) 實時價格圖表

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-10.80%(1D)

今天 PaladinAI (PALAI) 的價格

今天 PaladinAI (PALAI) 的實時價格爲 0.01469527 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PALAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PaladinAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.60K USD
- PaladinAI 當天價格變化爲 -10.85%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PaladinAI (PALAI) 價格表現 USD

今天內，PaladinAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00178919646917522
在過去30天內，PaladinAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033904368
在過去60天內，PaladinAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055246412
在過去90天內，PaladinAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004049858939760197

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00178919646917522-10.85%
30天$ -0.0033904368-23.07%
60天$ -0.0055246412-37.59%
90天$ -0.004049858939760197-21.60%

PaladinAI (PALAI) 價格分析

PaladinAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01469252
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$ 0.0168376
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$ 0.17465
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-0.52%

-10.85%

-38.58%

PaladinAI (PALAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 9.60K
$ 9.60K$ 9.60K

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什麼是PaladinAI (PALAI)

PaladinAI is a Gateway to Infinite Possibilities Blending Decentralization and Advanced AI-Powered Audit Solutions.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

PaladinAI (PALAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PaladinAI (PALAI) 的其他問題

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PALAI 兌換爲當地貨幣

1 PALAI 兌換 AUD
A$0.0238063374
1 PALAI 兌換 GBP
0.0119031687
1 PALAI 兌換 EUR
0.0142544119
1 PALAI 兌換 USD
$0.01469527
1 PALAI 兌換 MYR
RM0.0659817623
1 PALAI 兌換 TRY
0.5205064634
1 PALAI 兌換 JPY
¥2.3170032209
1 PALAI 兌換 RUB
1.4934802901
1 PALAI 兌換 INR
1.2665853213
1 PALAI 兌換 IDR
Rp240.9060270288
1 PALAI 兌換 PHP
0.86702093
1 PALAI 兌換 EGP
￡E.0.7425519931
1 PALAI 兌換 BRL
R$0.0899350524
1 PALAI 兌換 CAD
C$0.0211611888
1 PALAI 兌換 BDT
1.7925290346
1 PALAI 兌換 NGN
22.7832527026
1 PALAI 兌換 UAH
0.6213160156
1 PALAI 兌換 VES
Bs0.77884931
1 PALAI 兌換 PKR
Rs4.0921918369
1 PALAI 兌換 KZT
7.754693979
1 PALAI 兌換 THB
฿0.5096319636
1 PALAI 兌換 TWD
NT$0.4865603897
1 PALAI 兌換 CHF
Fr0.0133726957
1 PALAI 兌換 HKD
HK$0.1143292006
1 PALAI 兌換 MAD
.د.م0.1475405108