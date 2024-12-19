Paladin 圖標

Paladin 價格 (PAL)

USD

Paladin (PAL) 實時價格圖表

$0.161343
$0.161343$0.161343
-31.20%(1D)

今天 Paladin (PAL) 的價格

今天 Paladin (PAL) 的實時價格爲 0.161343 USD。目前其市值爲 $ 3.62M USD。PAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Paladin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.88K USD
- Paladin 當天價格變化爲 -31.24%
- 其循環供應量爲 22.44M USD

在獲取 MEXC 上從 PAL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 PAL 價格信息的首選平臺。

Paladin (PAL) 價格表現 USD

今天內，Paladin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0733072987691635
在過去30天內，Paladin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3804727056
在過去60天內，Paladin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4772235361
在過去90天內，Paladin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0733072987691635-31.24%
30天$ +0.3804727056+235.82%
60天$ +0.4772235361+295.78%
90天$ 0--

Paladin (PAL) 價格分析

Paladin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.160252
$ 0.160252$ 0.160252

$ 0.237332
$ 0.237332$ 0.237332

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

-1.99%

-31.24%

-23.00%

Paladin (PAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 76.88K
$ 76.88K$ 76.88K

22.44M
22.44M 22.44M

什麼是Paladin (PAL)

Paladin is building tools to empower DAO contributors. First, by introducing a voting market for Aave, stkAave, UNI & COMP and then, a Boost & Gauge marketplace for veTokens.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Paladin (PAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Paladin (PAL) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PAL 兌換爲當地貨幣

1 PAL 兌換 AUD
A$0.2581488
1 PAL 兌換 GBP
0.12746097
1 PAL 兌換 EUR
0.15488928
1 PAL 兌換 USD
$0.161343
1 PAL 兌換 MYR
RM0.7260435
1 PAL 兌換 TRY
5.65829901
1 PAL 兌換 JPY
¥25.30826298
1 PAL 兌換 RUB
16.68931992
1 PAL 兌換 INR
13.73351616
1 PAL 兌換 IDR
Rp2,644.96678992
1 PAL 兌換 PHP
9.52891758
1 PAL 兌換 EGP
￡E.8.21719899
1 PAL 兌換 BRL
R$1.01323404
1 PAL 兌換 CAD
C$0.23072049
1 PAL 兌換 BDT
19.28210193
1 PAL 兌換 NGN
250.53179697
1 PAL 兌換 UAH
6.77317914
1 PAL 兌換 VES
Bs8.06715
1 PAL 兌換 PKR
Rs44.90337033
1 PAL 兌換 KZT
84.64860495
1 PAL 兌換 THB
฿5.57762751
1 PAL 兌換 TWD
NT$5.26784895
1 PAL 兌換 CHF
Fr0.14359527
1 PAL 兌換 HKD
HK$1.25363511
1 PAL 兌換 MAD
.د.م1.61827029