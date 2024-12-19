Pakcoin 圖標

Pakcoin 價格 (PAK)

USD

Pakcoin (PAK) 實時價格圖表

$0.012107
$0.012107$0.012107
-4.10%(1D)

今天 Pakcoin (PAK) 的價格

今天 Pakcoin (PAK) 的實時價格爲 0.012107 USD。目前其市值爲 $ 994.00K USD。PAK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pakcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.63K USD
- Pakcoin 當天價格變化爲 -4.18%
- 其循環供應量爲 82.21M USD

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Pakcoin (PAK) 價格表現 USD

今天內，Pakcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00052839500450395
在過去30天內，Pakcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013401177
在過去60天內，Pakcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0198820936
在過去90天內，Pakcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.009189734055893515

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00052839500450395-4.18%
30天$ +0.0013401177+11.07%
60天$ +0.0198820936+164.22%
90天$ +0.009189734055893515+315.01%

Pakcoin (PAK) 價格分析

Pakcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01209144
$ 0.01209144$ 0.01209144

$ 0.01272969
$ 0.01272969$ 0.01272969

$ 0.0483417
$ 0.0483417$ 0.0483417

-3.72%

-4.18%

+1.81%

Pakcoin (PAK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 994.00K
$ 994.00K$ 994.00K

$ 15.63K
$ 15.63K$ 15.63K

82.21M
82.21M 82.21M

什麼是Pakcoin (PAK)

Pakistan Coin (Pakcoin) is crypto currency for Pakistani people. A currency for the people by the people.

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Pakcoin (PAK) 資源

官網

大家還在問：關於 Pakcoin (PAK) 的其他問題

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PAK 兌換爲當地貨幣

1 PAK 兌換 AUD
A$0.0193712
1 PAK 兌換 GBP
0.00956453
1 PAK 兌換 EUR
0.01162272
1 PAK 兌換 USD
$0.012107
1 PAK 兌換 MYR
RM0.0544815
1 PAK 兌換 TRY
0.42459249
1 PAK 兌換 JPY
¥1.89910402
1 PAK 兌換 RUB
1.25234808
1 PAK 兌換 INR
1.03054784
1 PAK 兌換 IDR
Rp198.47537808
1 PAK 兌換 PHP
0.71503942
1 PAK 兌換 EGP
￡E.0.61660951
1 PAK 兌換 BRL
R$0.07603196
1 PAK 兌換 CAD
C$0.01731301
1 PAK 兌換 BDT
1.44690757
1 PAK 兌換 NGN
18.79962853
1 PAK 兌換 UAH
0.50825186
1 PAK 兌換 VES
Bs0.60535
1 PAK 兌換 PKR
Rs3.36949917
1 PAK 兌換 KZT
6.35193755
1 PAK 兌換 THB
฿0.41853899
1 PAK 兌換 TWD
NT$0.39529355
1 PAK 兌換 CHF
Fr0.01077523
1 PAK 兌換 HKD
HK$0.09407139
1 PAK 兌換 MAD
.د.م0.12143321