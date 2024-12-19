Pajamas Cat 圖標

Pajamas Cat 價格 (PAJAMAS)

USD

Pajamas Cat (PAJAMAS) 實時價格圖表

$0.00321147
$0.00321147$0.00321147
+4.60%(1D)

今天 Pajamas Cat (PAJAMAS) 的價格

今天 Pajamas Cat (PAJAMAS) 的實時價格爲 0.00321147 USD。目前其市值爲 $ 3.14M USD。PAJAMAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pajamas Cat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 185.85K USD
- Pajamas Cat 當天價格變化爲 +4.69%
- 其循環供應量爲 979.89M USD

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Pajamas Cat (PAJAMAS) 價格表現 USD

今天內，Pajamas Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00014378
在過去30天內，Pajamas Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019841235
在過去60天內，Pajamas Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010544816
在過去90天內，Pajamas Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001296769736622864

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00014378+4.69%
30天$ -0.0019841235-61.78%
60天$ +0.0010544816+32.83%
90天$ -0.001296769736622864-28.76%

Pajamas Cat (PAJAMAS) 價格分析

Pajamas Cat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00299267
$ 0.00299267$ 0.00299267

$ 0.00351381
$ 0.00351381$ 0.00351381

$ 0.03509586
$ 0.03509586$ 0.03509586

-0.32%

+4.69%

-50.59%

Pajamas Cat (PAJAMAS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

$ 185.85K
$ 185.85K$ 185.85K

979.89M
979.89M 979.89M

什麼是Pajamas Cat (PAJAMAS)

YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."

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Pajamas Cat (PAJAMAS) 資源

官網

大家還在問：關於 Pajamas Cat (PAJAMAS) 的其他問題

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PAJAMAS 兌換爲當地貨幣

1 PAJAMAS 兌換 AUD
A$0.005138352
1 PAJAMAS 兌換 GBP
0.0025370613
1 PAJAMAS 兌換 EUR
0.0030830112
1 PAJAMAS 兌換 USD
$0.00321147
1 PAJAMAS 兌換 MYR
RM0.014451615
1 PAJAMAS 兌換 TRY
0.1126262529
1 PAJAMAS 兌換 JPY
¥0.5037511842
1 PAJAMAS 兌換 RUB
0.3321944568
1 PAJAMAS 兌換 INR
0.2733603264
1 PAJAMAS 兌換 IDR
Rp52.6470407568
1 PAJAMAS 兌換 PHP
0.1896694182
1 PAJAMAS 兌換 EGP
￡E.0.1635601671
1 PAJAMAS 兌換 BRL
R$0.0201359169
1 PAJAMAS 兌換 CAD
C$0.0045924021
1 PAJAMAS 兌換 BDT
0.3838027797
1 PAJAMAS 兌換 NGN
4.9867385013
1 PAJAMAS 兌換 UAH
0.1348175106
1 PAJAMAS 兌換 VES
Bs0.1605735
1 PAJAMAS 兌換 PKR
Rs0.8937842157
1 PAJAMAS 兌換 KZT
1.6848977355
1 PAJAMAS 兌換 THB
฿0.1110205179
1 PAJAMAS 兌換 TWD
NT$0.1048544955
1 PAJAMAS 兌換 CHF
Fr0.0028582083
1 PAJAMAS 兌換 HKD
HK$0.0249531219
1 PAJAMAS 兌換 MAD
.د.م0.0322110441