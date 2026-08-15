PairPunk 價格 (PAIR)
PairPunk (PAIR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.76%。目前 PAIR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PAIR。
PairPunk 目前市值在 $ 19,417.05 排名第 #-，流通供應量為 999.24M PAIR。過去 24 小時內，PAIR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，PAIR 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -29.67%。過去一天，總交易量達到 --。
PairPunk 的目前市值為 $ 19.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PAIR 的流通量為 999.24M，總供應量是 999237240.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.42K。
+0.06%
-1.75%
-29.67%
-29.67%
今天內，PairPunk 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，PairPunk 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，PairPunk 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，PairPunk 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.75%
|30天
|$ 0
|+70.21%
|60天
|$ 0
|+353.57%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，PairPunk 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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PairPunk 的當前價格是多少？
PairPunk 的交易價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 -1.75%。此數據反映了來自全球交易所的即時匯率。
今日價格與歷史水平相比如何？
PairPunk 的歷史最高價為 NT$，而歷史最低價為 NT$。將當前價格與這些水平比較，有助於投資者評估長期潛力及以往的成長週期。
今日 PAIR 的整體估值是多少？
市場市值為 NT$609656.8922246145960000，使該資產在所有加密貨幣中排名第 #8886。
PairPunk 的市場參與度有多活躍？
該資產過去 24 小時的交易量達 NT$--，顯示交易者對 PAIR 的參與頻率。
流通供應量是多少？這為什麼重要？
目前有 999237240.0 個代幣正在流通，供應量的動態會影響稀缺性、通膨率以及長期估值趨勢。
PairPunk 屬於哪個分類？
PairPunk 屬於 Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Gaming Utility Token,BONK.fun Ecosystem 分類，此分類將其與其他具有相似用途或生態系統角色的資產歸為一類。
-- 如何影響 PAIR 的價值主張？
在 -- 網路上運作，使 PAIR 能夠利用特定的交易速度、手續費、安全模式及智能合約功能，從而促進其整體採用。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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