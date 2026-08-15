PairPunk 今日價格

PairPunk (PAIR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.76%。目前 PAIR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PAIR。

PairPunk 目前市值在 $ 19,417.05 排名第 #-，流通供應量為 999.24M PAIR。過去 24 小時內，PAIR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PAIR 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -29.67%。過去一天，總交易量達到 --。

PairPunk（PAIR）市場資訊

市值 $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K 流通量 999.24M 999.24M 999.24M 總供應量 999,237,240.0 999,237,240.0 999,237,240.0

PairPunk 的目前市值為 $ 19.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PAIR 的流通量為 999.24M，總供應量是 999237240.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.42K。