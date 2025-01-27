Paintswap 圖標

Paintswap 價格 (BRUSH)

USD

Paintswap (BRUSH) 實時價格圖表

$0.01220128
$0.01220128$0.01220128
-12.50%(1D)

今天 Paintswap (BRUSH) 的價格

今天 Paintswap (BRUSH) 的實時價格爲 0.01220772 USD。目前其市值爲 $ 4.90M USD。BRUSH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Paintswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 84.51K USD
- Paintswap 當天價格變化爲 -12.38%
- 其循環供應量爲 402.01M USD

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Paintswap (BRUSH) 價格表現 USD

今天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00172609409916743
在過去30天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0064255737
在過去60天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0087933904
在過去90天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008635488827225703

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00172609409916743-12.38%
30天$ -0.0064255737-52.63%
60天$ -0.0087933904-72.03%
90天$ -0.008635488827225703-41.43%

Paintswap (BRUSH) 價格分析

Paintswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01217037
$ 0.01217037$ 0.01217037

$ 0.01405953
$ 0.01405953$ 0.01405953

$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255

-1.24%

-12.38%

-23.63%

Paintswap (BRUSH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

$ 84.51K
$ 84.51K$ 84.51K

402.01M
402.01M 402.01M

什麼是Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). Earn while playing in this free-to-play browser-based game that features 17+ skills to master, 60+ quests to complete, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, its own VRF & P2P Item Orderbook, and more! Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. The #1 NFT and fNFT Marketplace with its own Launchpad for creators. 50% of Marketplace and Launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

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Paintswap (BRUSH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Paintswap (BRUSH) 的其他問題

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BRUSH 兌換爲當地貨幣

1 BRUSH 兌換 AUD
A$0.0194102748
1 BRUSH 兌換 GBP
0.009766176
1 BRUSH 兌換 EUR
0.011597334
1 BRUSH 兌換 USD
$0.01220772
1 BRUSH 兌換 MYR
RM0.0533477364
1 BRUSH 兌換 TRY
0.4360597584
1 BRUSH 兌換 JPY
¥1.905625092
1 BRUSH 兌換 RUB
1.19940849
1 BRUSH 兌換 INR
1.054747008
1 BRUSH 兌換 IDR
Rp196.8986821116
1 BRUSH 兌換 PHP
0.7132970796
1 BRUSH 兌換 EGP
￡E.0.61343793
1 BRUSH 兌換 BRL
R$0.0722697024
1 BRUSH 兌換 CAD
C$0.0174570396
1 BRUSH 兌換 BDT
1.4919054612
1 BRUSH 兌換 NGN
19.0151109036
1 BRUSH 兌換 UAH
0.51272424
1 BRUSH 兌換 VES
Bs0.68363232
1 BRUSH 兌換 PKR
Rs3.4098603504
1 BRUSH 兌換 KZT
6.3350742168
1 BRUSH 兌換 THB
฿0.4123767816
1 BRUSH 兌換 TWD
NT$0.4006573704
1 BRUSH 兌換 CHF
Fr0.010986948
1 BRUSH 兌換 HKD
HK$0.0950981388
1 BRUSH 兌換 MAD
.د.م0.1220772