Paintswap 價格 (BRUSH)
今天 Paintswap (BRUSH) 的實時價格爲 0.01220772 USD。目前其市值爲 $ 4.90M USD。BRUSH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Paintswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 84.51K USD
- Paintswap 當天價格變化爲 -12.38%
- 其循環供應量爲 402.01M USD
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今天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00172609409916743。
在過去30天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0064255737。
在過去60天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0087933904。
在過去90天內，Paintswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008635488827225703。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00172609409916743
|-12.38%
|30天
|$ -0.0064255737
|-52.63%
|60天
|$ -0.0087933904
|-72.03%
|90天
|$ -0.008635488827225703
|-41.43%
Paintswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.24%
-12.38%
-23.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). Earn while playing in this free-to-play browser-based game that features 17+ skills to master, 60+ quests to complete, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, its own VRF & P2P Item Orderbook, and more! Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. The #1 NFT and fNFT Marketplace with its own Launchpad for creators. 50% of Marketplace and Launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.
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|1 BRUSH 兌換 AUD
A$0.0194102748
|1 BRUSH 兌換 GBP
￡0.009766176
|1 BRUSH 兌換 EUR
€0.011597334
|1 BRUSH 兌換 USD
$0.01220772
|1 BRUSH 兌換 MYR
RM0.0533477364
|1 BRUSH 兌換 TRY
₺0.4360597584
|1 BRUSH 兌換 JPY
¥1.905625092
|1 BRUSH 兌換 RUB
₽1.19940849
|1 BRUSH 兌換 INR
₹1.054747008
|1 BRUSH 兌換 IDR
Rp196.8986821116
|1 BRUSH 兌換 PHP
₱0.7132970796
|1 BRUSH 兌換 EGP
￡E.0.61343793
|1 BRUSH 兌換 BRL
R$0.0722697024
|1 BRUSH 兌換 CAD
C$0.0174570396
|1 BRUSH 兌換 BDT
৳1.4919054612
|1 BRUSH 兌換 NGN
₦19.0151109036
|1 BRUSH 兌換 UAH
₴0.51272424
|1 BRUSH 兌換 VES
Bs0.68363232
|1 BRUSH 兌換 PKR
Rs3.4098603504
|1 BRUSH 兌換 KZT
₸6.3350742168
|1 BRUSH 兌換 THB
฿0.4123767816
|1 BRUSH 兌換 TWD
NT$0.4006573704
|1 BRUSH 兌換 CHF
Fr0.010986948
|1 BRUSH 兌換 HKD
HK$0.0950981388
|1 BRUSH 兌換 MAD
.د.م0.1220772