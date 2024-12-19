Paint Swap 圖標

Paint Swap 價格 (BRUSH)

USD

Paint Swap (BRUSH) 實時價格圖表

$0.04718594
$0.04718594$0.04718594
-16.10%(1D)

今天 Paint Swap (BRUSH) 的價格

今天 Paint Swap (BRUSH) 的實時價格爲 0.04718577 USD。目前其市值爲 $ 18.78M USD。BRUSH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Paint Swap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 160.17K USD
- Paint Swap 當天價格變化爲 -16.42%
- 其循環供應量爲 398.34M USD

在獲取 MEXC 上從 BRUSH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BRUSH 價格信息的首選平臺。

Paint Swap (BRUSH) 價格表現 USD

今天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.009275784191092947
在過去30天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0238217878
在過去60天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0444412144
在過去90天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.021200953126576506

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.009275784191092947-16.42%
30天$ +0.0238217878+50.49%
60天$ +0.0444412144+94.18%
90天$ +0.021200953126576506+81.59%

Paint Swap (BRUSH) 價格分析

Paint Swap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04519244
$ 0.04519244$ 0.04519244

$ 0.058517
$ 0.058517$ 0.058517

$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255

-3.22%

-16.42%

-21.87%

Paint Swap (BRUSH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 18.78M
$ 18.78M$ 18.78M

$ 160.17K
$ 160.17K$ 160.17K

398.34M
398.34M 398.34M

什麼是Paint Swap (BRUSH)

BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Paint Swap (BRUSH) 資源

官網

大家還在問：關於 Paint Swap (BRUSH) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BRUSH 兌換爲當地貨幣

1 BRUSH 兌換 AUD
A$0.075497232
1 BRUSH 兌換 GBP
0.0372767583
1 BRUSH 兌換 EUR
0.0452983392
1 BRUSH 兌換 USD
$0.04718577
1 BRUSH 兌換 MYR
RM0.212335965
1 BRUSH 兌換 TRY
1.6548049539
1 BRUSH 兌換 JPY
¥7.4015598822
1 BRUSH 兌換 RUB
4.8808960488
1 BRUSH 兌換 INR
4.0164527424
1 BRUSH 兌換 IDR
Rp773.5370893488
1 BRUSH 兌換 PHP
2.7867915762
1 BRUSH 兌換 EGP
￡E.2.4031712661
1 BRUSH 兌換 BRL
R$0.2958547779
1 BRUSH 兌換 CAD
C$0.0674756511
1 BRUSH 兌換 BDT
5.6391713727
1 BRUSH 兌換 NGN
73.2695917983
1 BRUSH 兌換 UAH
1.9808586246
1 BRUSH 兌換 VES
Bs2.3592885
1 BRUSH 兌換 PKR
Rs13.1322716487
1 BRUSH 兌換 KZT
24.7560142305
1 BRUSH 兌換 THB
฿1.6312120689
1 BRUSH 兌換 TWD
NT$1.5406153905
1 BRUSH 兌換 CHF
Fr0.0419953353
1 BRUSH 兌換 HKD
HK$0.3666334329
1 BRUSH 兌換 MAD
.د.م0.4732732731