Paint Swap 價格 (BRUSH)
今天 Paint Swap (BRUSH) 的實時價格爲 0.04718577 USD。目前其市值爲 $ 18.78M USD。BRUSH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Paint Swap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 160.17K USD
- Paint Swap 當天價格變化爲 -16.42%
- 其循環供應量爲 398.34M USD
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今天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.009275784191092947。
在過去30天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0238217878。
在過去60天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0444412144。
在過去90天內，Paint Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.021200953126576506。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.009275784191092947
|-16.42%
|30天
|$ +0.0238217878
|+50.49%
|60天
|$ +0.0444412144
|+94.18%
|90天
|$ +0.021200953126576506
|+81.59%
Paint Swap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-3.22%
-16.42%
-21.87%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.
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|1 BRUSH 兌換 AUD
A$0.075497232
|1 BRUSH 兌換 GBP
￡0.0372767583
|1 BRUSH 兌換 EUR
€0.0452983392
|1 BRUSH 兌換 USD
$0.04718577
|1 BRUSH 兌換 MYR
RM0.212335965
|1 BRUSH 兌換 TRY
₺1.6548049539
|1 BRUSH 兌換 JPY
¥7.4015598822
|1 BRUSH 兌換 RUB
₽4.8808960488
|1 BRUSH 兌換 INR
₹4.0164527424
|1 BRUSH 兌換 IDR
Rp773.5370893488
|1 BRUSH 兌換 PHP
₱2.7867915762
|1 BRUSH 兌換 EGP
￡E.2.4031712661
|1 BRUSH 兌換 BRL
R$0.2958547779
|1 BRUSH 兌換 CAD
C$0.0674756511
|1 BRUSH 兌換 BDT
৳5.6391713727
|1 BRUSH 兌換 NGN
₦73.2695917983
|1 BRUSH 兌換 UAH
₴1.9808586246
|1 BRUSH 兌換 VES
Bs2.3592885
|1 BRUSH 兌換 PKR
Rs13.1322716487
|1 BRUSH 兌換 KZT
₸24.7560142305
|1 BRUSH 兌換 THB
฿1.6312120689
|1 BRUSH 兌換 TWD
NT$1.5406153905
|1 BRUSH 兌換 CHF
Fr0.0419953353
|1 BRUSH 兌換 HKD
HK$0.3666334329
|1 BRUSH 兌換 MAD
.د.م0.4732732731