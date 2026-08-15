PainStrategy 今日價格

PainStrategy (PAINSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.80%。目前 PAINSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PAINSTR。

PainStrategy 目前市值在 $ 247,417 排名第 #-，流通供應量為 935.09M PAINSTR。過去 24 小時內，PAINSTR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0050036，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PAINSTR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.03%。過去一天，總交易量達到 $ 34.06。

PainStrategy（PAINSTR）市場資訊

市值 $ 247.42K$ 247.42K $ 247.42K 成交量（24H） $ 34.06$ 34.06 $ 34.06 完全稀釋市值 $ 247.42K$ 247.42K $ 247.42K 流通量 935.09M 935.09M 935.09M 總供應量 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193

PainStrategy 的目前市值為 $ 247.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 34.06。PAINSTR 的流通量為 935.09M，總供應量是 935086140.3821193，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 247.42K。