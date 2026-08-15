Pain 今日價格

Pain (PAIN) 今日實時價格為 $ 0.447762，過去 24 小時內變化了 2.42%。目前 PAIN 兌 USD 的匯率為 $ 0.447762 每 PAIN。

Pain 目前市值在 $ 2,239,238 排名第 #-，流通供應量為 5.00M PAIN。過去 24 小時內，PAIN 的交易價格在 $ 0.443099（低點）和 $ 0.459076（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 24.3，而歷史最低價為 $ 0.394811。

短期表現方面，PAIN 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -2.78%。過去一天，總交易量達到 $ 24.45。

Pain（PAIN）市場資訊

市值 $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M 成交量（24H） $ 24.45$ 24.45 $ 24.45 完全稀釋市值 $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M 流通量 5.00M 5.00M 5.00M 總供應量 9,999,863.313228 9,999,863.313228 9,999,863.313228

Pain 的目前市值為 $ 2.24M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.45。PAIN 的流通量為 5.00M，總供應量是 9999863.313228，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.48M。