Paimon Stripe SPV Token（STRP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 最低價 $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Paimon Stripe SPV Token（STRP）目前實時價格為 $45.13。過去 24 小時內，STRP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。STRP 的歷史最高價為 $ 45.55，歷史最低價為 $ 44.89。

從短期表現來看，STRP 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Paimon Stripe SPV Token（STRP）市場資訊

市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 22.22K 22.22K 22.22K 總供應量 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Paimon Stripe SPV Token 的目前市值為 $ 1.00M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STRP 的流通量為 22.22K，總供應量是 22222.2222222222，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.00M。