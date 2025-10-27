Paimon Cursor SPV Token（CRSR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 353.83 最低價 $ 338.32 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

Paimon Cursor SPV Token（CRSR）目前實時價格為 $350.24。過去 24 小時內，CRSR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CRSR 的歷史最高價為 $ 353.83，歷史最低價為 $ 338.32。

從短期表現來看，CRSR 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Paimon Cursor SPV Token（CRSR）市場資訊

市值 $ 1.00M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.00M 流通量 2.86K 總供應量 2,857.14285714286

Paimon Cursor SPV Token 的目前市值為 $ 1.00M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRSR 的流通量為 2.86K，總供應量是 2857.14285714286，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.00M。