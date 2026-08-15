PAID 今日價格

PAID (PAID) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 PAID 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PAID。

PAID 目前市值在 $ 53,589 排名第 #-，流通供應量為 589.69M PAID。過去 24 小時內，PAID 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.04，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PAID 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.47%。過去一天，總交易量達到 --。

PAID（PAID）市場資訊

市值 $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K 流通量 589.69M 589.69M 589.69M 總供應量 589,686,914.6 589,686,914.6 589,686,914.6

PAID 的目前市值為 $ 53.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PAID 的流通量為 589.69M，總供應量是 589686914.6，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 53.59K。