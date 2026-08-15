Pago 今日價格

Pago (PAGO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.45%。目前 PAGO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PAGO。

Pago 目前市值在 $ 34,892 排名第 #-，流通供應量為 999.88M PAGO。過去 24 小時內，PAGO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PAGO 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +11.67%。過去一天，總交易量達到 --。

Pago（PAGO）市場資訊

市值 $ 34.89K$ 34.89K $ 34.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.89K$ 34.89K $ 34.89K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,881,231.806792 999,881,231.806792 999,881,231.806792

Pago 的目前市值為 $ 34.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PAGO 的流通量為 999.88M，總供應量是 999881231.806792，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.89K。