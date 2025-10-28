Paddle Finance（PADD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00091827 24H最高價 $ 0.00103032 歷史最高 $ 0.00884559 最低價 $ 0.00038425 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -5.01% 漲跌幅（7D） +72.17%

Paddle Finance（PADD）目前實時價格為 $0.00091839。過去 24 小時內，PADD 的交易價格在 $ 0.00091827 至 $ 0.00103032 之間波動，市場活躍度顯著。PADD 的歷史最高價為 $ 0.00884559，歷史最低價為 $ 0.00038425。

從短期表現來看，PADD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -5.01%，過去 7 天內累計變動為 +72.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Paddle Finance（PADD）市場資訊

市值 $ 113.22K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 918.31K 流通量 123.29M 總供應量 1,000,000,000.0

Paddle Finance 的目前市值為 $ 113.22K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PADD 的流通量為 123.29M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 918.31K。