Pacu Jalur 今日價格

Pacu Jalur (BOATKID) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.14%。目前 BOATKID 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOATKID。

Pacu Jalur 目前市值在 $ 74,772 排名第 #-，流通供應量為 997.28M BOATKID。過去 24 小時內，BOATKID 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01306515，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOATKID 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -3.89%。過去一天，總交易量達到 --。

Pacu Jalur（BOATKID）市場資訊

市值 $ 74.77K$ 74.77K $ 74.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 74.77K$ 74.77K $ 74.77K 流通量 997.28M 997.28M 997.28M 總供應量 997,275,707.349449 997,275,707.349449 997,275,707.349449

Pacu Jalur 的目前市值為 $ 74.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOATKID 的流通量為 997.28M，總供應量是 997275707.349449，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 74.77K。