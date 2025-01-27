P2P solutions foundation 價格 (P2PS)
今天 P2P solutions foundation (P2PS) 的實時價格爲 200.16 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。P2PS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
P2P solutions foundation 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.74M USD
- P2P solutions foundation 當天價格變化爲 -7.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -16.3371039573018。
在過去30天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14.6014318080。
在過去60天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.6563880640。
在過去90天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +30.9120499528975。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -16.3371039573018
|-7.54%
|30天
|$ -14.6014318080
|-7.29%
|60天
|$ -26.6563880640
|-13.31%
|90天
|$ +30.9120499528975
|+18.26%
P2P solutions foundation 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.97%
-7.54%
-5.55%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.
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|1 P2PS 兌換 AUD
A$318.2544
|1 P2PS 兌換 GBP
￡160.128
|1 P2PS 兌換 EUR
€190.152
|1 P2PS 兌換 USD
$200.16
|1 P2PS 兌換 MYR
RM874.6992
|1 P2PS 兌換 TRY
₺7,149.7152
|1 P2PS 兌換 JPY
¥31,254.984
|1 P2PS 兌換 RUB
₽19,661.7168
|1 P2PS 兌換 INR
₹17,293.824
|1 P2PS 兌換 IDR
Rp3,228,386.6448
|1 P2PS 兌換 PHP
₱11,695.3488
|1 P2PS 兌換 EGP
￡E.10,058.04
|1 P2PS 兌換 BRL
R$1,184.9472
|1 P2PS 兌換 CAD
C$286.2288
|1 P2PS 兌換 BDT
৳24,461.5536
|1 P2PS 兌換 NGN
₦311,775.2208
|1 P2PS 兌換 UAH
₴8,406.72
|1 P2PS 兌換 VES
Bs11,208.96
|1 P2PS 兌換 PKR
Rs55,908.6912
|1 P2PS 兌換 KZT
₸103,871.0304
|1 P2PS 兌換 THB
฿6,761.4048
|1 P2PS 兌換 TWD
NT$6,569.2512
|1 P2PS 兌換 CHF
Fr180.144
|1 P2PS 兌換 HKD
HK$1,559.2464
|1 P2PS 兌換 MAD
.د.م2,001.6