P2P solutions foundation 圖標

P2P solutions foundation 價格 (P2PS)

USD

P2P solutions foundation (P2PS) 實時價格圖表

$200.16
$200.16$200.16
-7.50%(1D)

今天 P2P solutions foundation (P2PS) 的價格

今天 P2P solutions foundation (P2PS) 的實時價格爲 200.16 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。P2PS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
P2P solutions foundation 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.74M USD
- P2P solutions foundation 當天價格變化爲 -7.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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P2P solutions foundation (P2PS) 價格表現 USD

今天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -16.3371039573018
在過去30天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14.6014318080
在過去60天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.6563880640
在過去90天內，P2P solutions foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +30.9120499528975

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -16.3371039573018-7.54%
30天$ -14.6014318080-7.29%
60天$ -26.6563880640-13.31%
90天$ +30.9120499528975+18.26%

P2P solutions foundation (P2PS) 價格分析

P2P solutions foundation 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 200.41
$ 200.41$ 200.41

$ 216.58
$ 216.58$ 216.58

$ 264.67
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-0.97%

-7.54%

-5.55%

P2P solutions foundation (P2PS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 7.74M
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0.00
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什麼是P2P solutions foundation (P2PS)

P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.

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P2P solutions foundation (P2PS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 P2P solutions foundation (P2PS) 的其他問題

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P2PS 兌換爲當地貨幣

1 P2PS 兌換 AUD
A$318.2544
1 P2PS 兌換 GBP
160.128
1 P2PS 兌換 EUR
190.152
1 P2PS 兌換 USD
$200.16
1 P2PS 兌換 MYR
RM874.6992
1 P2PS 兌換 TRY
7,149.7152
1 P2PS 兌換 JPY
¥31,254.984
1 P2PS 兌換 RUB
19,661.7168
1 P2PS 兌換 INR
17,293.824
1 P2PS 兌換 IDR
Rp3,228,386.6448
1 P2PS 兌換 PHP
11,695.3488
1 P2PS 兌換 EGP
￡E.10,058.04
1 P2PS 兌換 BRL
R$1,184.9472
1 P2PS 兌換 CAD
C$286.2288
1 P2PS 兌換 BDT
24,461.5536
1 P2PS 兌換 NGN
311,775.2208
1 P2PS 兌換 UAH
8,406.72
1 P2PS 兌換 VES
Bs11,208.96
1 P2PS 兌換 PKR
Rs55,908.6912
1 P2PS 兌換 KZT
103,871.0304
1 P2PS 兌換 THB
฿6,761.4048
1 P2PS 兌換 TWD
NT$6,569.2512
1 P2PS 兌換 CHF
Fr180.144
1 P2PS 兌換 HKD
HK$1,559.2464
1 P2PS 兌換 MAD
.د.م2,001.6