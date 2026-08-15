p0 Systems 今日價格

p0 Systems (P0) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 37.08%。目前 P0 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 P0。

p0 Systems 目前市值在 $ 102,868 排名第 #-，流通供應量為 907.89M P0。過去 24 小時內，P0 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00426051，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，P0 在過去一小時內波動了 -2.44%，過去7 天內波動了 -21.85%。過去一天，總交易量達到 $ 14.48K。

p0 Systems（P0）市場資訊

市值 $ 102.87K$ 102.87K $ 102.87K 成交量（24H） $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K 完全稀釋市值 $ 113.30K$ 113.30K $ 113.30K 流通量 907.89M 907.89M 907.89M 總供應量 999,956,196.026504 999,956,196.026504 999,956,196.026504

p0 Systems 的目前市值為 $ 102.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.48K。P0 的流通量為 907.89M，總供應量是 999956196.026504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.30K。