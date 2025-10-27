Ozapay（OZA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03209869 $ 0.03209869 $ 0.03209869 24H最低價 $ 0.03812115 $ 0.03812115 $ 0.03812115 24H最高價 24H最低價 $ 0.03209869$ 0.03209869 $ 0.03209869 24H最高價 $ 0.03812115$ 0.03812115 $ 0.03812115 歷史最高 $ 0.04616339$ 0.04616339 $ 0.04616339 最低價 $ 0.0155504$ 0.0155504 $ 0.0155504 漲跌幅（1H） +6.63% 漲跌幅（1D） -0.67% 漲跌幅（7D） -7.01% 漲跌幅（7D） -7.01%

Ozapay（OZA）目前實時價格為 $0.03706373。過去 24 小時內，OZA 的交易價格在 $ 0.03209869 至 $ 0.03812115 之間波動，市場活躍度顯著。OZA 的歷史最高價為 $ 0.04616339，歷史最低價為 $ 0.0155504。

從短期表現來看，OZA 在過去 1 小時內的價格變動為 +6.63%，過去 24 小時內變動為 -0.67%，過去 7 天內累計變動為 -7.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ozapay（OZA）市場資訊

市值 $ 28.18M$ 28.18M $ 28.18M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.98M$ 36.98M $ 36.98M 流通量 759.59M 759.59M 759.59M 總供應量 996,889,063.81 996,889,063.81 996,889,063.81

Ozapay 的目前市值為 $ 28.18M, 它過去 24 小時的交易量為 --。OZA 的流通量為 759.59M，總供應量是 996889063.81，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.98M。