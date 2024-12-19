Oxbull Tech 價格 (OXB)
今天 Oxbull Tech (OXB) 的實時價格爲 0.638531 USD。目前其市值爲 $ 4.18M USD。OXB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Oxbull Tech 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.79K USD
- Oxbull Tech 當天價格變化爲 -4.92%
- 其循環供應量爲 6.55M USD
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今天內，Oxbull Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0330835367717267。
在過去30天內，Oxbull Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2257895421。
在過去60天內，Oxbull Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1090706727。
在過去90天內，Oxbull Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1019091280747439。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0330835367717267
|-4.92%
|30天
|$ +0.2257895421
|+35.36%
|60天
|$ +0.1090706727
|+17.08%
|90天
|$ +0.1019091280747439
|+18.99%
Oxbull Tech 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.87%
-4.92%
-3.97%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 OXB 兌換 AUD
A$1.0216496
|1 OXB 兌換 GBP
￡0.50443949
|1 OXB 兌換 EUR
€0.61298976
|1 OXB 兌換 USD
$0.638531
|1 OXB 兌換 MYR
RM2.8733895
|1 OXB 兌換 TRY
₺22.39328217
|1 OXB 兌換 JPY
¥100.14081673
|1 OXB 兌換 RUB
₽66.04964664
|1 OXB 兌換 INR
₹54.35175872
|1 OXB 兌換 IDR
Rp10,467.71963664
|1 OXB 兌換 PHP
₱37.71164086
|1 OXB 兌換 EGP
￡E.32.52038383
|1 OXB 兌換 BRL
R$4.00358937
|1 OXB 兌換 CAD
C$0.91309933
|1 OXB 兌換 BDT
৳76.31083981
|1 OXB 兌換 NGN
₦991.50455149
|1 OXB 兌換 UAH
₴26.80553138
|1 OXB 兌換 VES
Bs31.92655
|1 OXB 兌換 PKR
Rs177.70956261
|1 OXB 兌換 KZT
₸335.00528915
|1 OXB 兌換 THB
฿22.07401667
|1 OXB 兌換 TWD
NT$20.84803715
|1 OXB 兌換 CHF
Fr0.56829259
|1 OXB 兌換 HKD
HK$4.96138587
|1 OXB 兌換 MAD
.د.م6.40446593