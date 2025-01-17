Oxbull 價格 (OXI)
今天 Oxbull (OXI) 的實時價格爲 0.504477 USD。目前其市值爲 $ 6.04M USD。OXI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Oxbull 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.05K USD
- Oxbull 當天價格變化爲 +8.75%
- 其循環供應量爲 11.98M USD
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今天內，Oxbull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04058275。
在過去30天內，Oxbull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Oxbull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Oxbull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04058275
|+8.75%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Oxbull 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.81%
+8.75%
+2.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.
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|1 OXI 兌換 AUD
A$0.8071632
|1 OXI 兌換 GBP
￡0.40862637
|1 OXI 兌換 EUR
€0.48934269
|1 OXI 兌換 USD
$0.504477
|1 OXI 兌換 MYR
RM2.2701465
|1 OXI 兌換 TRY
₺17.87362011
|1 OXI 兌換 JPY
¥78.41590488
|1 OXI 兌換 RUB
₽52.03175778
|1 OXI 兌換 INR
₹43.6877082
|1 OXI 兌換 IDR
Rp8,270.11343088
|1 OXI 兌換 PHP
₱29.55226266
|1 OXI 兌換 EGP
￡E.25.4256408
|1 OXI 兌換 BRL
R$3.04704108
|1 OXI 兌換 CAD
C$0.72140211
|1 OXI 兌換 BDT
৳61.33431366
|1 OXI 兌換 NGN
₦785.78850951
|1 OXI 兌換 UAH
₴21.27883986
|1 OXI 兌換 VES
Bs27.241758
|1 OXI 兌換 PKR
Rs140.75412777
|1 OXI 兌換 KZT
₸267.6250485
|1 OXI 兌換 THB
฿17.43976989
|1 OXI 兌換 TWD
NT$16.60233807
|1 OXI 兌換 CHF
Fr0.45907407
|1 OXI 兌換 HKD
HK$3.92483106
|1 OXI 兌換 MAD
.د.م5.06999385