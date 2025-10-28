OX Labs（OXLABS）價格資訊 (USD)

OX Labs（OXLABS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，OXLABS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。OXLABS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，OXLABS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.29%，過去 24 小時內變動為 +0.93%，過去 7 天內累計變動為 -3.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OX Labs（OXLABS）市場資訊

OX Labs 的目前市值為 $ 8.22K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OXLABS 的流通量為 946.48M，總供應量是 996133063.198225，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.65K。