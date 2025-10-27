OwO Solana（OWO）價格資訊 (USD)

OwO Solana（OWO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，OWO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。OWO 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，OWO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.39%，過去 24 小時內變動為 +2.46%，過去 7 天內累計變動為 -5.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OwO Solana（OWO）市場資訊

市值 $ 167.72K$ 167.72K $ 167.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 167.72K$ 167.72K $ 167.72K 流通量 939.38M 939.38M 939.38M 總供應量 939,382,847.278052 939,382,847.278052 939,382,847.278052

OwO Solana 的目前市值為 $ 167.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OWO 的流通量為 939.38M，總供應量是 939382847.278052，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 167.72K。