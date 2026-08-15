OWB 今日價格

OWB (OWB) 今日實時價格為 $ 0.01314116，過去 24 小時內變化了 1.06%。目前 OWB 兌 USD 的匯率為 $ 0.01314116 每 OWB。

OWB 目前市值在 $ 4,788,585 排名第 #-，流通供應量為 142.50M OWB。過去 24 小時內，OWB 的交易價格在 $ 0.01293941（低點）和 $ 0.01354916（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.152134，而歷史最低價為 $ 0.01033012。

短期表現方面，OWB 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 +1.47%。過去一天，總交易量達到 $ 38.67K。

OWB（OWB）市場資訊

市值 $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M 成交量（24H） $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K 完全稀釋市值 $ 13.14M$ 13.14M $ 13.14M 流通量 142.50M 142.50M 142.50M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

OWB 的目前市值為 $ 4.79M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 38.67K。OWB 的流通量為 142.50M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.14M。