Ovols Floor Index 圖標

Ovols Floor Index 價格 ($OVOL)

USD

Ovols Floor Index ($OVOL) 實時價格圖表

$0.080114
$0.080114$0.080114
-3.00%(1D)

今天 Ovols Floor Index ($OVOL) 的價格

今天 Ovols Floor Index ($OVOL) 的實時價格爲 0.080114 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$OVOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ovols Floor Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 90.59 USD
- Ovols Floor Index 當天價格變化爲 -3.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ovols Floor Index ($OVOL) 價格表現 USD

今天內，Ovols Floor Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00253756965005143
在過去30天內，Ovols Floor Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0348754107
在過去60天內，Ovols Floor Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021869840
在過去90天內，Ovols Floor Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00175663634608466

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00253756965005143-3.07%
30天$ -0.0348754107-43.53%
60天$ -0.0021869840-2.72%
90天$ -0.00175663634608466-2.14%

Ovols Floor Index ($OVOL) 價格分析

Ovols Floor Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.07939
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$ 0.084048
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$ 12,762.09
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+0.66%

-3.07%

-26.60%

Ovols Floor Index ($OVOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 90.59
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什麼是Ovols Floor Index ($OVOL)

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Ovols Floor Index ($OVOL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ovols Floor Index ($OVOL) 的其他問題

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$OVOL 兌換爲當地貨幣

1 $OVOL 兌換 AUD
A$0.12978468
1 $OVOL 兌換 GBP
0.06489234
1 $OVOL 兌換 EUR
0.07771058
1 $OVOL 兌換 USD
$0.080114
1 $OVOL 兌換 MYR
RM0.35971186
1 $OVOL 兌換 TRY
2.83763788
1 $OVOL 兌換 JPY
¥12.63157438
1 $OVOL 兌換 RUB
8.14198582
1 $OVOL 兌換 INR
6.90502566
1 $OVOL 兌換 IDR
Rp1,313.34405216
1 $OVOL 兌換 PHP
4.726726
1 $OVOL 兌換 EGP
￡E.4.04816042
1 $OVOL 兌換 BRL
R$0.49029768
1 $OVOL 兌換 CAD
C$0.11536416
1 $OVOL 兌換 BDT
9.77230572
1 $OVOL 兌換 NGN
124.20714332
1 $OVOL 兌換 UAH
3.38721992
1 $OVOL 兌換 VES
Bs4.246042
1 $OVOL 兌換 PKR
Rs22.30934558
1 $OVOL 兌換 KZT
42.2761578
1 $OVOL 兌換 THB
฿2.77835352
1 $OVOL 兌換 TWD
NT$2.65257454
1 $OVOL 兌換 CHF
Fr0.07290374
1 $OVOL 兌換 HKD
HK$0.62328692
1 $OVOL 兌換 MAD
.د.م0.80434456