OUTLAW Crypto Games（OUTLAW）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00134577 24H最高價 $ 0.00202683 歷史最高 $ 0.02415954 最低價 $ 0.00135493 漲跌幅（1H） -2.62% 漲跌幅（1D） -33.90% 漲跌幅（7D） -55.68%

OUTLAW Crypto Games（OUTLAW）目前實時價格為 $0.0013397。過去 24 小時內，OUTLAW 的交易價格在 $ 0.00134577 至 $ 0.00202683 之間波動，市場活躍度顯著。OUTLAW 的歷史最高價為 $ 0.02415954，歷史最低價為 $ 0.00135493。

從短期表現來看，OUTLAW 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.62%，過去 24 小時內變動為 -33.90%，過去 7 天內累計變動為 -55.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OUTLAW Crypto Games（OUTLAW）市場資訊

市值 $ 1.34M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.34M 流通量 995.20M 總供應量 995,199,199.399567

OUTLAW Crypto Games 的目前市值為 $ 1.34M, 它過去 24 小時的交易量為 --。OUTLAW 的流通量為 995.20M，總供應量是 995199199.399567，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.34M。