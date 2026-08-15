Otto AI 今日價格

Otto AI (OTTO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.73%。目前 OTTO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OTTO。

Otto AI 目前市值在 $ 333,589 排名第 #-，流通供應量為 450.77M OTTO。過去 24 小時內，OTTO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01160796，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OTTO 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 -2.33%。過去一天，總交易量達到 $ 59.69。

Otto AI（OTTO）市場資訊

市值 $ 333.59K$ 333.59K $ 333.59K 成交量（24H） $ 59.69$ 59.69 $ 59.69 完全稀釋市值 $ 716.42K$ 716.42K $ 716.42K 流通量 450.77M 450.77M 450.77M 總供應量 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569

Otto AI 的目前市值為 $ 333.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 59.69。OTTO 的流通量為 450.77M，總供應量是 968081904.3643569，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 716.42K。