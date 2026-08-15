OtherdeedStrategy 今日價格

OtherdeedStrategy (DEEDSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 DEEDSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEEDSTR。

OtherdeedStrategy 目前市值在 $ 208,066 排名第 #-，流通供應量為 919.92M DEEDSTR。過去 24 小時內，DEEDSTR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEEDSTR 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -15.33%。過去一天，總交易量達到 $ 13.65。

OtherdeedStrategy（DEEDSTR）市場資訊

市值 $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K 成交量（24H） $ 13.65$ 13.65 $ 13.65 完全稀釋市值 $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K 流通量 919.92M 919.92M 919.92M 總供應量 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

OtherdeedStrategy 的目前市值為 $ 208.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.65。DEEDSTR 的流通量為 919.92M，總供應量是 919921861.1434648，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 208.07K。