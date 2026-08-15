Osobot 價格 (OSO)
Osobot (OSO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.57%。目前 OSO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OSO。
Osobot 目前市值在 $ 122,970 排名第 #-，流通供應量為 98.01B OSO。過去 24 小時內，OSO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，OSO 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -11.43%。過去一天，總交易量達到 --。
Osobot 的目前市值為 $ 122.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OSO 的流通量為 98.01B，總供應量是 99382477702.66833，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 124.70K。
+0.09%
+0.57%
-11.43%
-11.43%
今天內，Osobot 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Osobot 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，Osobot 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，Osobot 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.57%
|30天
|$ 0
|-33.55%
|60天
|$ 0
|-72.60%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Osobot 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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Osobot 的當前價格是多少？
Osobot（OSO）的交易價格為 NT$，反映過去 24 小時內價格波動了 0.56%。此即時數據匯集了全球交易所的定價資訊，以便交易者隨時掌握準確的市場估值。
Osobot 在其生態系統中扮演什麼角色？
作為 -- 網路的核心資產及 Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents 領域的一部分，OSO 經常驅動支付、權益抵押、治理投票和流動性激勵等關鍵功能。其設計會影響整個生態系統中應用程式或智慧合約的運作方式。
今日 OSO 的交易活躍度如何？
過去 24 小時內，OSO 的交易量達到了 NT$--。高交易量通常意味著投資者興趣強烈，流動性更佳，無論是小額還是大額交易者都能獲得更好的執行效果。
Osobot 的流通供應量是多少？
目前共有 98006295649.66689 個代幣在流通，這決定了可供交易的數量。流通供應量有助於投資者估算稀缺性、通膨動態以及長期代幣分配的可能性。
OSO 的市值與排名是多少？
Osobot 目前位居第 5455 名，市值達到 NT$3861014.31663722640000，使其成為該領域內備受認可的資產之一，幫助投資者衡量其相對規模。
過去 24 小時內，Osobot 的表現如何？
其價格在過去 24 小時內波動了 0.56%。短期價格波動可能受到交易情緒、流動性變化或 -- 網路相關發展的影響。
Osobot 與同類別的其他資產相比如何？
在 Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents 分類中，OSO 展現出競爭力十足的活動，這得益於其強勁的交易水準、高流動性和在生態系統中的持續使用場景。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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