Osean 圖標

Osean 價格 (OSEAN)

USD

Osean (OSEAN) 實時價格圖表

$0.00125932
$0.00125932$0.00125932
-3.80%(1D)

今天 Osean (OSEAN) 的價格

今天 Osean (OSEAN) 的實時價格爲 0.00125932 USD。目前其市值爲 $ 1.07M USD。OSEAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Osean 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.47K USD
- Osean 當天價格變化爲 -3.86%
- 其循環供應量爲 849.85M USD

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Osean (OSEAN) 價格表現 USD

今天內，Osean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Osean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003527778
在過去60天內，Osean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001990430
在過去90天內，Osean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004062471620791023

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.86%
30天$ +0.0003527778+28.01%
60天$ +0.0001990430+15.81%
90天$ +0.0004062471620791023+47.62%

Osean (OSEAN) 價格分析

Osean 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00123129
$ 0.00123129$ 0.00123129

$ 0.00131286
$ 0.00131286$ 0.00131286

$ 0.00365894
$ 0.00365894$ 0.00365894

-0.91%

-3.86%

-0.46%

Osean (OSEAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 3.47K
$ 3.47K$ 3.47K

849.85M
849.85M 849.85M

什麼是Osean (OSEAN)

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Osean (OSEAN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Osean (OSEAN) 的其他問題

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OSEAN 兌換爲當地貨幣

1 OSEAN 兌換 AUD
A$0.002014912
1 OSEAN 兌換 GBP
0.0009948628
1 OSEAN 兌換 EUR
0.0012089472
1 OSEAN 兌換 USD
$0.00125932
1 OSEAN 兌換 MYR
RM0.00566694
1 OSEAN 兌換 TRY
0.0441643524
1 OSEAN 兌換 JPY
¥0.1974991556
1 OSEAN 兌換 RUB
0.1302640608
1 OSEAN 兌換 INR
0.1071933184
1 OSEAN 兌換 IDR
Rp20.6445868608
1 OSEAN 兌換 PHP
0.0743754392
1 OSEAN 兌換 EGP
￡E.0.0641371676
1 OSEAN 兌換 BRL
R$0.0078959364
1 OSEAN 兌換 CAD
C$0.0018008276
1 OSEAN 兌換 BDT
0.1505013332
1 OSEAN 兌換 NGN
1.9554595028
1 OSEAN 兌換 UAH
0.0528662536
1 OSEAN 兌換 VES
Bs0.062966
1 OSEAN 兌換 PKR
Rs0.3504813492
1 OSEAN 兌換 KZT
0.660702238
1 OSEAN 兌換 THB
฿0.0435346924
1 OSEAN 兌換 TWD
NT$0.041116798
1 OSEAN 兌換 CHF
Fr0.0011207948
1 OSEAN 兌換 HKD
HK$0.0097849164
1 OSEAN 兌換 MAD
.د.م0.0126309796