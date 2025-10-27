ORYNTH（ORY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.17% 漲跌幅（1D） -3.99% 漲跌幅（7D） -36.86% 漲跌幅（7D） -36.86%

ORYNTH（ORY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ORY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ORY 的歷史最高價為 $ 0.00368344，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ORY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.17%，過去 24 小時內變動為 -3.99%，過去 7 天內累計變動為 -36.86%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ORYNTH（ORY）市場資訊

市值 $ 773.87K$ 773.87K $ 773.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 773.87K$ 773.87K $ 773.87K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,923,806.0200446 999,923,806.0200446 999,923,806.0200446

ORYNTH 的目前市值為 $ 773.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORY 的流通量為 999.92M，總供應量是 999923806.0200446，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 773.87K。