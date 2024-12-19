Origin DeFi Governance 圖標

Origin DeFi Governance 價格 (OGV)

USD

Origin DeFi Governance (OGV) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 Origin DeFi Governance (OGV) 的價格

今天 Origin DeFi Governance (OGV) 的實時價格爲 0.01289791 USD。目前其市值爲 $ 5.26M USD。OGV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Origin DeFi Governance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.69 USD
- Origin DeFi Governance 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 407.44M USD

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Origin DeFi Governance (OGV) 價格表現 USD

今天內，Origin DeFi Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Origin DeFi Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0029951823
在過去60天內，Origin DeFi Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0093564973
在過去90天內，Origin DeFi Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003778773529911804

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0029951823+23.22%
60天$ +0.0093564973+72.54%
90天$ +0.003778773529911804+41.44%

Origin DeFi Governance (OGV) 價格分析

Origin DeFi Governance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.03347699
$ 0.03347699$ 0.03347699

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-2.67%

Origin DeFi Governance (OGV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

$ 32.69
$ 32.69$ 32.69

407.44M
407.44M 407.44M

什麼是Origin DeFi Governance (OGV)

Origin DeFi Governance is the governance and value accrual token for the Origin Dollar (OUSD). Origin Dollar is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol.

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Origin DeFi Governance (OGV) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Origin DeFi Governance (OGV) 的其他問題

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OGV 兌換爲當地貨幣

1 OGV 兌換 AUD
A$0.020636656
1 OGV 兌換 GBP
0.0101893489
1 OGV 兌換 EUR
0.0123819936
1 OGV 兌換 USD
$0.01289791
1 OGV 兌換 MYR
RM0.058040595
1 OGV 兌換 TRY
0.4523297037
1 OGV 兌換 JPY
¥2.0227792253
1 OGV 兌換 RUB
1.3341598104
1 OGV 兌換 INR
1.0978700992
1 OGV 兌換 IDR
Rp211.4411137104
1 OGV 兌換 PHP
0.7617505646
1 OGV 兌換 EGP
￡E.0.6568905563
1 OGV 兌換 BRL
R$0.0808698957
1 OGV 兌換 CAD
C$0.0184440113
1 OGV 兌換 BDT
1.5414292241
1 OGV 兌換 NGN
20.0277456689
1 OGV 兌換 UAH
0.5414542618
1 OGV 兌換 VES
Bs0.6448955
1 OGV 兌換 PKR
Rs3.5896173321
1 OGV 兌換 KZT
6.7668884815
1 OGV 兌換 THB
฿0.4458807487
1 OGV 兌換 TWD
NT$0.4211167615
1 OGV 兌換 CHF
Fr0.0114791399
1 OGV 兌換 HKD
HK$0.1002167607
1 OGV 兌換 MAD
.د.م0.1293660373