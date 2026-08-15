Organic 今日價格

Organic (ORG) 今日實時價格為 $ 0.00155576，過去 24 小時內變化了 5.38%。目前 ORG 兌 USD 的匯率為 $ 0.00155576 每 ORG。

Organic 目前市值在 $ 191,947 排名第 #-，流通供應量為 123.32M ORG。過去 24 小時內，ORG 的交易價格在 $ 0.00154264（低點）和 $ 0.00165174（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00994541，而歷史最低價為 $ 0.00136556。

短期表現方面，ORG 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -14.49%。過去一天，總交易量達到 $ 740.07。

Organic（ORG）市場資訊

市值 $ 191.95K$ 191.95K $ 191.95K 成交量（24H） $ 740.07$ 740.07 $ 740.07 完全稀釋市值 $ 191.95K$ 191.95K $ 191.95K 流通量 123.32M 123.32M 123.32M 總供應量 123,324,829.692669 123,324,829.692669 123,324,829.692669

Organic 的目前市值為 $ 191.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 740.07。ORG 的流通量為 123.32M，總供應量是 123324829.692669，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 191.95K。