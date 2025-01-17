OreoSwap 圖標

OreoSwap 價格 (OREO)

USD

OreoSwap (OREO) 實時價格圖表

$0.00587917
$0.00587917$0.00587917
+1.10%(1D)

今天 OreoSwap (OREO) 的價格

今天 OreoSwap (OREO) 的實時價格爲 0.00587917 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OREO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OreoSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 136.76 USD
- OreoSwap 當天價格變化爲 +1.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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OreoSwap (OREO) 價格表現 USD

今天內，OreoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，OreoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007537860
在過去60天內，OreoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001429931
在過去90天內，OreoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000286945399241585

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.11%
30天$ -0.0007537860-12.82%
60天$ -0.0001429931-2.43%
90天$ +0.000286945399241585+5.13%

OreoSwap (OREO) 價格分析

OreoSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00564192
$ 0.00564192$ 0.00564192

$ 0.00608066
$ 0.00608066$ 0.00608066

$ 0.980005
$ 0.980005$ 0.980005

+1.12%

+1.11%

+3.37%

OreoSwap (OREO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 136.76
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0.00
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什麼是OreoSwap (OREO)

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OreoSwap (OREO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 OreoSwap (OREO) 的其他問題

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OREO 兌換爲當地貨幣

1 OREO 兌換 AUD
A$0.009406672
1 OREO 兌換 GBP
0.0047621277
1 OREO 兌換 EUR
0.0057027949
1 OREO 兌換 USD
$0.00587917
1 OREO 兌換 MYR
RM0.026456265
1 OREO 兌換 TRY
0.2082402014
1 OREO 兌換 JPY
¥0.9127411425
1 OREO 兌換 RUB
0.6062600104
1 OREO 兌換 INR
0.509136122
1 OREO 兌換 IDR
Rp96.3798206448
1 OREO 兌換 PHP
0.3444605703
1 OREO 兌換 EGP
￡E.0.296310168
1 OREO 兌換 BRL
R$0.0355689785
1 OREO 兌換 CAD
C$0.0084072131
1 OREO 兌換 BDT
0.7147894886
1 OREO 兌換 NGN
9.1575715671
1 OREO 兌換 UAH
0.2479833906
1 OREO 兌換 VES
Bs0.31747518
1 OREO 兌換 PKR
Rs1.6403472217
1 OREO 兌換 KZT
3.118899685
1 OREO 兌換 THB
฿0.2030665318
1 OREO 兌換 TWD
NT$0.1934834847
1 OREO 兌換 CHF
Fr0.0053500447
1 OREO 兌換 HKD
HK$0.0457399426
1 OREO 兌換 MAD
.د.م0.0590856585