Ordiswap 今日價格

Ordiswap (ORDS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 ORDS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ORDS。

Ordiswap 目前市值在 $ 116,758 排名第 #-，流通供應量為 708.70M ORDS。過去 24 小時內，ORDS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.277433，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ORDS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.56%。過去一天，總交易量達到 $ 25.67。

Ordiswap（ORDS）市場資訊

市值 $ 116.76K$ 116.76K $ 116.76K 成交量（24H） $ 25.67$ 25.67 $ 25.67 完全稀釋市值 $ 116.82K$ 116.82K $ 116.82K 流通量 708.70M 708.70M 708.70M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ordiswap 的目前市值為 $ 116.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.67。ORDS 的流通量為 708.70M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.82K。