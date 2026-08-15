Orchai 今日價格

Orchai (OCH) 今日實時價格為 $ 0.0098345，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OCH 兌 USD 的匯率為 $ 0.0098345 每 OCH。

Orchai 目前市值在 $ 80,165 排名第 #-，流通供應量為 8.15M OCH。過去 24 小時內，OCH 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.93，而歷史最低價為 $ 0.00358958。

短期表現方面，OCH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.67。

Orchai（OCH）市場資訊

市值 $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K 成交量（24H） $ 0.67$ 0.67 $ 0.67 完全稀釋市值 $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K 流通量 8.15M 8.15M 8.15M 總供應量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Orchai 的目前市值為 $ 80.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.67。OCH 的流通量為 8.15M，總供應量是 20000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 196.69K。