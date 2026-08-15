ORBRYN 今日價格

ORBRYN (ORBRYN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.50%。目前 ORBRYN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ORBRYN。

ORBRYN 目前市值在 $ 15,101.06 排名第 #-，流通供應量為 974.97M ORBRYN。過去 24 小時內，ORBRYN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ORBRYN 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 +32.61%。過去一天，總交易量達到 --。

ORBRYN（ORBRYN）市場資訊

市值 $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K 流通量 974.97M 974.97M 974.97M 總供應量 999,974,701.4141 999,974,701.4141 999,974,701.4141

ORBRYN 的目前市值為 $ 15.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORBRYN 的流通量為 974.97M，總供應量是 999974701.4141，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.10K。